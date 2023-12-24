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Британский боксер бросил вызов украинцу Усику

Британский боксер Дюбуа заявил, что хочет провести реванш с Усиком

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Mateusz Porzucek/Global Look Press

Британский боксер Дэниел Дюбуа после победы над американцем Джарреллом Миллером заявил, что хочет провести реванш с украинцем Александром Усиком, передает Boxing Social.

«С кем я хочу подраться? С Усиком, Джошуа или Уайлдером? Со всеми. Мне нужен большой бой. Сегодня же я хотел очистить свое имя после поражения от Усика и начать новую историю », — сказал Дюбуа.

Дюбуа и Усик встретились 26 августа в Польше. Поединок завершился досрочной победой украинца в девятом раунде. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии. Десятираундовый бой прошел в Эр-Рияде и завершился триумфом британца раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94).

Ранее Криштиану Роналду пошутил над Усиком.

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