Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол одолел британца Линдона Артура в поединке за звание чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Российский спортсмен выиграл единогласным решением судей. На протяжении всего поединка Бивол владел большим преимуществом.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победs в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала десятой.

Артур провел на профессиональном ринге 25 поединков. Он сумел одержать в них 23 победы. Два боя закончились поражением британца.

Ранее Константин Цзю рассказал, сколько еще лет Бивол сможет выступать на высоком уровне.