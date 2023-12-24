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Моуриньо накричал на Кварацхелию во время матча чемпионата Италии

Тренер «Ромы» Моуриньо накричал на Кварацхелию во время матча Серии А

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Мауриньо накричал на грузинского футболиста неаполитанского «Наполи» Хвичу Кварацхелию во время очного поединка команд в рамках Серии А.

В первом тайме Хвича упал на газон, что не понравилось Моуринью. Португальский специалист посчитал, что грузин симулировал. Несколько секунд Моуринью кричал на Хвичу, но затем приобнял футболиста, дав понять, что конфликт исчерпан.

Сейчас идет 60-я минута матча (0:0).

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из грузинского «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже клуб из Татарстана сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 12 матчей (4+3).

Ранее Юрий Семин заявил, что Хвича перерос «Наполи».

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