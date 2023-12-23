ЦСКА проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву» в КХЛ

23 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» на своем льду принимал ЦСКА и одержал победу в овертайме со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в середине второй 20-минутки. Отличился Рушан Рафиков. Михаил Григоренко восстановил равновесие в третьем периоде.

В овертайме Максим Шалунов принес «Локомотиву» победу 2:1.

Для москвичей это поражение стало третьим подряд. Ранее подопечные Сергея Федорова уступили СКА со счетом 2:6 и «Динамо» со счетом 1:4.

После 41 матча ярославцы, набрав 57 очков, занимают третье место в Западной конференции. ЦСКА с 47 очками идет на шестом месте. Лидером конференции являются сразу две команды — «Динамо» и «Спартак». Москвичи имеют в своем активе по 60 очков.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее хоккеист «Динамо» объяснил, почему его команде удалось обыграть ЦСКА.