У фигуриста порвался шнурок во время проката на чемпионате России

У российского фигуриста Артема Грицаенко, выступающего в паре с Елизаветой Осокиной, порвался шнурок во время проката произвольной программы на чемпионате России.

Грицаенко и Осокина прервали программу, им дали три минуты, чтобы привести все в порядок. Фигурист экстренно покинул лед, чтобы перешнуроваться и замотать ботинок лейкопластырем. Дуэт оштрафовали на пять баллов. Они получили 127,23 балла за произвольную программу. В сумме пара набрала 202,91 балла.

Чемпионат России проходит в Челябинске с 20 по 24 декабря.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Тарасова высмеяла форму российской фигуристки в прямом эфире.