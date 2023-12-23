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Вяльбе резко высказалась о вечеринке Ивлеевой

Глава Федерации лыжных гонок Вяльбе осудила участников вечеринки Ивлеевой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии Sport24 раскритиковала проведение в Москве скандальной «обнаженной» вечеринки, организованной блогером и ведущей Настей Ивлеевой.

«Не хочу это рекламировать. Мне глубоко неприятно. Увидела только cейчаc, cмотря «60 минут» на канале «Роccия». Мне противно, что это обcуждают, это показываетcя и в это время дети подходят к телевизору… Меня это очень сильно раздражает. Но то, что они моральные уроды — это и так понятно. По-другому не назовешь», — заявила Вяльбе.

Вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова и другие.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева.

Ранее экс-футболист сборной России высмеял Ивлееву.

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