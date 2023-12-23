Итальянский клуб назвал Суперлигу главной угрозой для национальных лиг

Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте высказалась против создания Суперлиги.

«Мы считаем, что запуск соревнования несёт огромную угрозу для национальных лиг на многих уровнях. Новый турнир нанесет серьезный ущерб итальянскому футбольному движению, включая менее защищенные молодежные академии», — говорится в сообщении.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» не будет участвовать в Суперлиге.