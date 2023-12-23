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В «Спартаке» рассказали о форме Ковальчука

Хоккеист «Спартака» Голдобин о Ковальчуке: он в очень солидной форме

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Официальный сайт «Авангарда»

Хоккеист московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал, что форвард Илья Ковальчук, который подписал контракт с красно-белыми, находится в солидной форме, передает ТАСС.

«Он в очень солидной форме. Очень его ждем, особенно я: с такой легендой поиграть очень здорово, надеюсь, может, пару смен получится», — сказал Голдобин.

40-летний Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь московскому «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в НХЛ в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз». До конца сезона Ковальчук заработает 15 млн рублей по контракту со «Спартаком».

В 2021 году в составе омского «Авангарда» Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее хоккейный тренер назвал главное качество перешедшего в «Спартак» Ковальчука.

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