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Цзю рассказал, сколько еще лет Бивол сможет выступать на высоком уровне

Боксер Цзю заявил, что у Бивола есть время для выступлений на высоком уровне

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Мир бокса

Знаменитый российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о предстоящем поединке чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой категории россиянина Дмитрия Бивола с британцем Линдоном Артуром. В комментарии «Газете.Ru» Цзю заметил, что ему сложно оценить соперника Бивола, добавив, что у Дмитрия еще есть время для боев на самом высоком уровне.

«Я соперника не видел. По-разному можно судить. Биволу сейчас 33 года — это нормальный возраст, еще есть время, три-четыре года хороших выступлений. Если он не чувствует, что готов сразу к серьезным претендентам, то он все равно должен драться. Посмотрим. Можно выходить и на сильных, и промежуток между боями не будет иметь значения — хотя для меня он играл роль. Но у Бивола еще есть время», — считает Цзю.

Дмитрий Бивол на профессиональном ринге провел 21 бой и одержал победы во всех этих поединках. При этом его последний на сегодняшний день бой состоялся в ноябре 2022 года, когда россиянин единогласным решением судей взял верх над непобежденным до того момента мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Бой Бивола с Артуром состоится в субботу, 23 декабря, и начнется не раньше 23:35 по московскому времени. Россиянин проведет шестую защиту титула WBA Super, Артур впервые будет защищать пояс Международной боксерской организации (IBO).

Ранее Бивол был назван лучшим боксером 2023 года.

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