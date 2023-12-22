Овечкин поделился эмоциями от прерванной безголевой серии

Российский форвард клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад тому, что ему удалось прервать собственную безголевую серию, передает пресс-служба команды.

«Моя шайба? Были хорошие шансы и до этого, но порой нужно просто продолжать давить и упорствовать. Рад, что получилось забросить. Надеюсь, что дальше буду забивать больше», — сказал Овечкин.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил победный гол в овертайме матче с «Коламбусом» и присоединился к Уэйну Гретцки, став вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном чемпионате и плей-офф вместе взятых). На счету канадца 1016 заброшенных шайб.

В текущем сезоне НХЛ российский форвард оформил 6+14 в 30 матчах регулярного чемпионата. Он является лидером команды по результативности наравне с Диланом Строумом (13+7).

Заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги.

Ранее Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ.