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Комментатор Андронов: Овечкину с Гретцки рядом не стоять, как и с Малкиным

Комментатор Андронов заявил, что Овечкину не стоять рядом с Гретцки

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Kyle Ross/Reuters

Комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале скептически высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки.

«Мне тут рассказывали, как лиге важен рекорд Овечкина. Как она до талого его будет за уши к рекорду тащить. Как будет маечки продавать…Все это чушь. И этого не будет. Троллить — да, будет.

С Гретцки рядом ему не стоять. Как и с Малкиным. Бретт Халл, Буре — это да, всенепременно. Пусть побьет. Хотя бы ради того, чтоб в России поняли — не Овечкиным единым. Есть Малкин, Панарин, Кучеров…» — написал Андронов.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 29 матчах и набрал всего 18 очков — пять заброшенных шайб и 13 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб. Тройку лидеров замыкает Горди Хоу (801 шайба).

Ранее Овечкин повторил великое достижение Малкина и вошел в историю НХЛ.

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