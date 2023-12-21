Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен формат европейской Суперлиги

Marca: в первом розыгрыше Суперлиги примут участие 64 клуба

close
100%
Depositphotos

Первый сезон европейской Суперлиги пройдет среди 64 участников, сообщает Marca.

Клубы будут разделены на три дивизиона — Star, Gold и Blue. В первые два дивизиона войдут лучшие команды Европы, в каждом из них будет по 16 клубов. Оставшиеся 32 команды попадут в дивизион Blue. Между лигами будет проходить ротация, слабейшие клубы лиг Star и Gold будут понижаться на ранг ниже.

Матчи будут проходить в середине недели. Формат — 14 матчей на групповой стадии + плей-офф. Ожидается, что первый розыгрыш пройдет уже в сезоне-2025/26.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение ФИФА и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее генеральный директор Суперлиги объявил о начале революции в футболе.

Все новости на тему:
Футбол. Лига конференций УЕФА
Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами