Стал известен формат европейской Суперлиги

Первый сезон европейской Суперлиги пройдет среди 64 участников, сообщает Marca.

Клубы будут разделены на три дивизиона — Star, Gold и Blue. В первые два дивизиона войдут лучшие команды Европы, в каждом из них будет по 16 клубов. Оставшиеся 32 команды попадут в дивизион Blue. Между лигами будет проходить ротация, слабейшие клубы лиг Star и Gold будут понижаться на ранг ниже.

Матчи будут проходить в середине недели. Формат — 14 матчей на групповой стадии + плей-офф. Ожидается, что первый розыгрыш пройдет уже в сезоне-2025/26.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение ФИФА и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее генеральный директор Суперлиги объявил о начале революции в футболе.