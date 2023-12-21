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19-летний россиянин дебютировал в НХЛ

Российский форвард Мирошниченко дебютировал в НХЛ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Нападающий молодежной сборной России Иван Мирошниченко дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

19-летний уроженец Уссурийска впервые вышел на лед в составе «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Хоккеист провел на льду 10 минут 40 секунд (40 секунд — в большинстве), нанес два броска в створ ворот и применил три силовых приема.

В Американской хоккейной лиге (АХЛ) Мирошниченко выступает за «Херши». В текущем сезоне россиянин провел 27 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач.

Игра «Вашингтон» — «Айлендерс» прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (ОТ).

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил серию без заброшенных шайб до 14 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин закончил матч с «Айлендерс» с показателем полезности «-2».

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