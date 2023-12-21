Овечкин закончил матч с «Айлендерс» с показателем полезности «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 19 минут 1 секунду (4:58 из которых — в большинстве), нанес пять бросков в створ ворот, сделал один хит и завершил поединок с показателем полезности «-2».

Также россиянин продлил серию без заброшенных шайб до 14 матчей подряд, обновив личный антирекорд. В текущем сезоне 38-летний форвард вышел на лед в 29 матчах и набрал всего 18 очков — пять голов и 13 передач.

Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период его выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин догнал Евгения Малкина в рейтинге НХЛ по очкам в овертаймах.