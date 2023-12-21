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Овечкин: лучше выход в плей-офф, чем 20 голов и вылет из борьбы за Кубок Стэнли

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин заявил, что победы в матчах ему важнее голов в НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рано или поздно его безголевая серия прервется. Слова нападающего передает официальный сайт НХЛ.

«Забивать голы — это моя работа. Если я не забью, то мне придется сделать что-то другое, чтобы помочь команде победить, и я думаю, что сейчас все знают, кто мы и как нам нужно играть. Каждый матч у меня есть довольно хорошие шансы на гол. Мне просто нужно забить. Рано или поздно это произойдет.

Самое главное — мы набираем очки и выигрываем матчи. Я лучше выйду в плей-офф, чем заброшу 20 шайб и вылечу из борьбы за Кубок Стэнли», — заявил хоккеист.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять голов и 12 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее Овечкин назвал «разочарованием для всех» свою безголевую серию.

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