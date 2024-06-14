В Москве заметили кортеж машин Aurus Владимира Путина

В Москве заметили кортеж из машин отечественного автобренда Aurus президента РФ Владимира Путина после встречи с руководством МИД РФ. Кадры публикует ТАСС.

На видео кортеж президента покидает территорию министерства. В машинный строй вошли несколько Aurus Senat и Aurus Komendant c мигалками. Всего кортеж включал не менее шести машин, в том числе личный лимузин Aurus Путина.

14 июня глава государства провел встречу с руководством министерства. Она прошла в здании пресс-центра МИД. На встрече президент обсудил с руководством ведомства ключевые международные вопросы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова тем временем опубликовала в своем Telegram-канале фотографию со встречи.

Ранее Британия внесла в санкционный список разработчика российского автомобиля Aurus.