Тутберидзе отписалась от Щербаковой в Instagram*

Заслуженный тренер России Этери Этери Тутберидзе отписалась от своей воспитанницы Анны Щербаковой в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В феврале 2024 года спортсменка первой отписалась от своего тренера после слов Тутберидзе о том, что самой талантливой ученицей в ее карьере считает Камилу Валиеву.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее в фигурном катании разрешили прыгать сальто.