Моди встретился с Зеленским на саммите G7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины на полях саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает министерство информации и радиовещания Индии на странице в соцсети Х.

Министерство опубликовало видеозапись начала встречи лидеров двух государств, на котором Моди и Зеленский поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии летом. По словам Кулебы, Владимир Зеленский направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение для участия в мероприятии.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили укрепление партнерства двух стран.

Ранее президент Швейцарии прокомментировала участие России, Китая и Индии в саммите по Украине.