Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моди встретился с Зеленским на саммите G7

Премьер Индии Моди встретился с Зеленским на полях саммита G7

close
100%
narendramodi/X (ранее Twitter)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины на полях саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает министерство информации и радиовещания Индии на странице в соцсети Х.

Министерство опубликовало видеозапись начала встречи лидеров двух государств, на котором Моди и Зеленский поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии летом. По словам Кулебы, Владимир Зеленский направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение для участия в мероприятии.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили укрепление партнерства двух стран.

Ранее президент Швейцарии прокомментировала участие России, Китая и Индии в саммите по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами