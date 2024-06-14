В Кремле надеются, что предложения Путина по Украине рассмотрят в ближайшее время

В Кремле надеются, что предложения России по переговорам по украинскому конфликту будут рассмотрены в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью Telegram-каналу Shot.

«Наши предложения выдвинуты сегодня, есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, это будет сделано», — сказал он.

Ушаков не уточнил, есть ли у этих предложений «срок действия».

Днем 14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

При этом Путин подчеркнул, что Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями, при условии, что РФ будет предоставлен сухопутный доступ в Крым.

Президент дал понять, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

Ранее Путин спрогнозировал замену нынешних элит на Украине на новые.