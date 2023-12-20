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Стал известен размер призовых на чемпионате России по фигурному катанию

Глава ФФККР Коган сообщил, что победитель ЧР получит 2,5 миллиона рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал сумму призовых для спортсменов на чемпионате России. Его слова передает РИА Новости.

«Сохранили в полном объеме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация. В нашем виде спорта она, думаю, больше, чем в других. За первое место — 2,5 млн рублей, за второе — полтора, за третье — миллион. Также сохранили призовые и по Гран-при России, это продолжится и во второй половине сезона», — сказал Коган.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря. В ФФККР сообщили, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Александра Трусова участия в турнире не примут.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы не страдают без международных турниров.

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