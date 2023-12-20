Стал известен размер призовых на чемпионате России по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал сумму призовых для спортсменов на чемпионате России. Его слова передает РИА Новости.

«Сохранили в полном объеме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация. В нашем виде спорта она, думаю, больше, чем в других. За первое место — 2,5 млн рублей, за второе — полтора, за третье — миллион. Также сохранили призовые и по Гран-при России, это продолжится и во второй половине сезона», — сказал Коган.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря. В ФФККР сообщили, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Александра Трусова участия в турнире не примут.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы не страдают без международных турниров.