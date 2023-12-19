Мостовой: людям еще лет 100 не повторить достижений Роналду и Месси

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил значимость Криштиану Роналду и Лионеля Месси в мировой футбольной истории. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«У Роналду такая карьера, что она на 100 лет вперед не может быть закатом. У таких людей, как Месси и Роналду, нет смысла в завершении карьеры. Они такое сделали в футболе, что людям еще лет 100 не повторить их достижений. Мы должны радоваться, что они вообще существуют. Роналду приехал в Саудовскую Аравию и там стал лучшим. А у нас многие к 30 годам заканчивают карьеру». — заявил Мостовой.

Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Лионель Месси играет за американский «Интер Майами». 30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Также он выступал за «Барселону» и парижский «ПСЖ».

Ранее Goal.com назвал футболиста 2023 года.