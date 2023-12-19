Популярный блогер раскрыла три способа убедить ребенка отказаться от гаджетов

Блогер-миллионник и руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в современном мире дети все больше времени проводят перед гаджетами, утрачивая интерес к физической активности. Однако спорт, по мнению блогера, должен играть важную роль в жизни детей, поскольку он укрепляет здоровье, а также помогает в эмоциональном и социальном становлении ребенка.

Лещинская предложила три способа замотивировать ребенка на время отказаться от гаджетов и заняться физической активностью.

«Во-первых, поощряйте ребенка через игру. Дети ярко реагируют на деятельность, созданную в игровом формате. Поэтому внедрение игрового аспекта в занятия спортом могут стать мощным мотиватором для них. Родители, в свою очередь, могут придумать такие игры, которые будут связаны с физической активностью, например, развлечения с прыжками, бегом или соревнования с мячом. Здесь также не стоит забывать и о поощрении — через похвалу и небольшие награды за активное участие.

Во-вторых, вовлекайте ребенка в совместные занятия. Занятия спортом в кругу семьи могут стать отличным стимулом для детей. Для них важно заниматься физической активностью вместе с близкими — именно такие моменты впоследствии вызывают в голове у ребенка позитивные ассоциации со спортом и формируют позитивное отношение к здоровому образу жизни. Более того, демонстрация интереса к спорту со стороны родителей служит вдохновением для их детей.

В-третьих, помогите ребенку выбрать подходящий вид спорта. Важно помнить, что каждый ребенок уникален. Поэтому даже самые популярные виды спорта не могут нравиться всем детям подряд. Поиск подходящей физической активности, которая заинтересует ребенка, может значительно повысить его мотивацию. Предоставьте ребенку выбор — дайте ему возможность посетить разные кружки и секции, чтобы он сам выбрал то, чем ему действительно будет интересно заниматься», — сказала Лещинская.

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