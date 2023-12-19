Гимнастка Мельникова рассказала об обиде из-за зарплат футболистов

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью Sport24 заявила, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами.

По ее словам, несмотря на это, разница в доходах объяснима большей коммерческой составляющей в футболе.

«Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются по 3-4 часа, а гимнасты, к примеру, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — заявила гимнастка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

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