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Сальников назвал унизительными условия допуска МОК на Олимпиаду-2024

Чемпион Игр Сальников назвал унизительными условия допуска МОК на Олимпиаду-2024

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников в интервью РИА Новости заявил, что критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на Игры 2024 года в Париже являются неприемлемыми.

По его мнению, МОК даже не пытается с уважением относиться к россиянам.

«МОК не объявил ничего нового. Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного. Это очередная профанация, от которой мы уже устали. Было принято решение, по которому у спортсменов есть право выбора. Но им самим интересно ехать в никуда с белым флагом?» — заявил Сальников.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные.

Ранее стало известно состояние здоровья попавшего в рехаб Александра Емельяненко.

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