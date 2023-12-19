В «Сочи» не согласовали трансферы Ерохина и Чистякова из «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Роберто Морено еще не дал согласия на переход полузащитника Александра Ерохина и защитника Дмитрия Чистякова из петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, испанский специалист согласовал трансфер полузащитника Алексея Сутормина, однако по нему еще продолжаются переговоры с руководством сине-бело-голубых.

«Что касается Ерохина и Чистякова, то питерский клуб готов отпустить их в «Сочи», но сочинцы еще не приняли окончательного решения», — заявил источник.

15 декабря «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. 46-летний наставник ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи», набрав 11 очков, занимает последнее место в турнирной таблице. По ходу сезона клуб сменил троих тренеров.

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