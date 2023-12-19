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Булыкин назвал разочаровавших его футболистов РПЛ

Экс-игрок Булыкин заявил, что ждал большего от Тюкавина и Пиняева

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) его разочаровали Константин Тюкавин из «Динамо» и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Большего ждали от Тюкавина и Пиняева. Они оба молодые, и у них пока не получается играть стабильно. Но Константин и Сергей остаются талантливыми и перспективными футболистами. Поэтому надеюсь, что после зимней паузы они проявят себя лучше», — сказал Булыкин.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне РПЛ форвард провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Пиняев в текущем сезоне национального первенства сыграл в 18 матчах за «железнодорожников». На его счету два гола и пять результативных передач, также футболист принял участие в семи матчах Кубка России.

Российская премьер-лига возобновится 19-м туром в марте. Первые матчи будут сыграны 3 числа.

Ранее был назван игрок-разочарование первой части сезона РПЛ.

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