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Роднина: МОК не допустил нас на ОИ, а просто поиздевался

Роднина заявила об издевательстве со стороны МОК из-за допуска россиян на ОИ

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов на Олимпийские игры. Ее слова передает «Матч ТВ».

«МОК не допустил нас, а просто поиздевался. Армейцы и динамовцы — это два сильнейших спортивных общества нашей страны, которые на протяжении всей истории советского и российского спорта завоевали больше всего медалей, и они не допущены. Командные виды спорта не допущены. Олимпийские квалификации во многих видах уже закончились. Поэтому абсолютно неправильно говорить о том, что МОК кого‑то допустил», — сказала Роднина.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. Они стартуют в конце июля 2024 года в Париже.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Винер назвала позором выступление россиян без флага и гимна на турнирах.

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