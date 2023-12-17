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Тренер «Факела» назвал Самедова, Асхабадзе и Котова личностями с большой буквы

Тренер «Факела» Ташуев отметил важность наличия футбольных людей в руководстве

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал о взаимодействии в клубе с Романом Асхабадзе, Александром Самедовым и Кириллом Котовым. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У тренера решение одно — тренировочный процесс, тактика, стратегия, состав на матч и так далее. Вы назвали трех футбольных личностей с большой буквы. Я сейчас не преувеличиваю. Роман Гурамыч работал в «Спартаке», затем эффективно трудился в Армении. Кирилл Николаевич был спортивным директором в «Локомотиве», Александр Самедов — футболист высокого уровня. Все трое — футбольные люди. Это очень важно», — сказал Ташуев.

Также Ташуев признался, что ему помогают во всех вопросах, в том числе организационного характера. Тренер возглавил «Факел» в сентябре 2023 года.

«Факел» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко, делит 10-е место в турнирной таблице с «Ростовом». По ходу сезона воронежцы обыграли «Спартак», а также сыграли вничью с ЦСКА и «Динамо».

Лидером чемпионата на зимнюю паузу ушел «Краснодар» (38 очков).

Ранее игрок «Спартака» оценил игру команды на три с плюсом.

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