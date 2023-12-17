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Российской теннисистке пришлось играть с мужчиной в финале турнира во Франции

Теннисистка Андреева уступила мужчине в финале турнира во Франции

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IPA/Live Media/Sipa USA via Reuters

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). В заключительном матче россиянка должна была встретиться с украинкой Мартой Костюк, но та отказалась выходить на корт. В итоге Андреева в финале сыграла с французским теннисистом Янисом Газуани Дюраном и уступила со счетом 5:7, 2:6.

В полуфинале турнира во Франции Андреева ранее обыграла экс-россиянку Варвару Грачеву. С 2023 года девушка представляет на международных турнирах Францию.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева располагается на 57-м месте. Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9 295 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9 050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6 580очков). Людмила Самсонова является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 16-й позиции, имея в активе 2 650 очков. В 20-ку лучших также входят россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова (18-я и 19-я соответственно).

Ранее в России рассказали, когда теннисистов могут допустить до Олимпиады.

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