Олимпийский чемпион Легков рекомендовал российским спортсменам не ехать на Игры

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что не рекомендовал бы россиянам ехать на Игры, которые состоятся летом 2024 года в Париже, передает «Спорт день за днем».

«Когда нейтральный статус был связан с допингом, тогда была другая ситуация. Тогда надо было ехать. Считаю, что это уже совсем другой нейтральный статус. Я бы в этой ситуации не поехал на Олимпиаду. И не рекомендовал бы другим нашим спортсменам», — сказал Легков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Олимпийский комитет России прекратил финансирование нейтральных спортсменов.