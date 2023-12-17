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Фанаты «Челси» высмеяли украинского футболиста

Фанаты «Челси» высмеяли украинского футболиста Мудрика, за удар мимо ворот

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Phil Noble/Reuters

«Фанаты» лондонского «Челси» высмеяли украинского футболиста команды Михаила Мудрика за удар в сторону углового флажка во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Шеффилд Юнайтед» (2:0), передает «Чемпионат».

«То, что Мудрик нанес этот удар, является хорошим примером того, на каком он сейчас уровне», — написал в соцсетях пользователь под ником Johyan.

«Этот удар Мудрика все еще ставит меня в тупик», — написал Yhl.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Мудрик провел 15 матчей, забив два мяча.

Ранее Мудрик был внесен в список уклонистов.

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Футбол. Чемпионат Англии
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