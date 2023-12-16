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Боец ММА Саша Стоун назвал самую большую сложность в начале актерской карьеры

Блогер Саша Стоун назвал «Звезды в Африке» своим самым любимым проектом

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Пресс-служба ТНТ

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун в интервью «Газете.Ru» рассказал, что вызывает у него самые большие сложности во время съемок в телевизионных проектах.

«Возможно, самые сложные моменты — это ожидание. Когда идут перестановки кадров, подготовка локаций, а ты просто ждешь. Этот промежуток времени всегда кажется очень долгим и скучным, хочется как можно быстрее начать работу и войти в кадр», — сказал блогер.

Также Саша Стоун назвал любимый проект из всех, в которых ему доводилось сниматься.

«Наверное, мой самый любимый проект — это «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Это шоу принесло мне массу эмоций, в первую очередь потому, что съемки проходили в Африке. Кроме того, это большой проект с участием множества звезд. Плюс — захватывающие испытания. Я бы хотел, чтобы каждый человек мог ощутить то же самое, узнать, что это за эмоции. И, конечно, посетить Африку, побывать в гостях у диких животных — это было невероятным опытом», — сказал блогер.

Саша Стоун профессионально занимался армейским рукопашным боем, боевым самбо и принимал участие в поединках поп-ММА. Затем он начал активно развивать карьеру блогера, певца и актера.

Ранее Саша Стоун рассказал, как его позвали сниматься в продолжении сериала «Счастливы вместе».

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