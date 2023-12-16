Канадец о стиле россиян в НХЛ: забавно было видеть ребят в «Гуччи»

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Салават Юлаев» Николя Мелош в интервью «Чемпионату» подтвердил представление о том, что российские игроки за границей предпочитают носить брендовые вещи.

«Пожалуй, в этих рассказах есть доля правды. Думаю, они не сразу узнают о том, как спортсмены привыкли одеваться тут, поэтому поначалу они носят это, но потом чуть успокаиваются.

Вcем нравятcя модная одежда, никаких проблем, хотя поначалу было забавно видеть ребят, разодетых в «Гуччи». Тренеры не вcегда реагировали на это, завиcело от каждого конкретного наcтавника», — заявил канадец.

Мелош перешел в «Салават» в октября. В его активе семь очков (гол и шесть результативных передач) в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Уфы с 50 очками в 39 играх занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее были названы два молодых игрока КХЛ, которые могут уехать в НХЛ.