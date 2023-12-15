Карпин опубликовал фотографию с дочерьми

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в своих социальных сетях опубликовал новую фотографию.

На ней 52-летний специалист позирует в ресторане перед камерой с двумя дочерьми.

«Наконец-то с папой мои девочки!» — написал Карпин.

Валерий Карпин после матча 17-го тура национального первенства с ЦСКА (0:2) в грубой форме раскритиковал решение проводить поединок в сильный снегопад. Погодные условия во время игры складывались таким образом, что снег с поля убирали прямо по ходу поединка. Карпин получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

В сентябре футболисты сборной России до 23 лет провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В июне запланированный сбор не состоялся.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Виллиан Роша может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».