Призер ОИ: Олимпийские игры без россиян — областное первенство

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о решении Олимпийского комитета России (ОКР) не финансировать спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпиаде — 2024 в Париже. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что такое решение имеет основания.

«Если Олимпийский комитет России принял такое решение, его же принимал не один человек. Раз команда договорилась, надо дружно действовать. Наверняка есть план, стратегия. И развивать Игры дружбы мне сегодня кажется более перспективным, чем ехать на Олимпиаду, где нас не ждут. А Олимпийские игры без наших спортсменов — это не Олимпиада, а какое-то первенство области. Поэтому я, в любом случае, поддерживаю задуманную стратегию и которой придерживаются наши чиновники. Сколько нас пытаются ущемить, указать нам наше место – а нам его показывать не надо, мы свое место знаем сами. Там, где мы, все будут за нами, а мы ни за кем тянуться не будем. И мы всегда такими были», — заявил Голоцуцков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Тарасова назвала решение ОКР ужасным.