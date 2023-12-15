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Бывший жених Вали Карнавал назвал себя «наивным» за веру в искреннюю любовь

Блогер Саша Стоун заявил, что верит в любовь и планирует построить большую семью

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Пресс-служба ТНТ

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун, который в 2023 году расстался с Валей Карнавал, в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос о своей личной жизни.

«Личная жизнь — личная! Продолжаем работать, развиваться, строить большие планы, ставить себе недосягаемые цели и идти к ним. Но где-то там внутри наивный Саня все еще верит в искреннюю любовь и в то, что когда-то он ее встретит и обязательно построит большую счастливую семью», — сказал Стоун.

Также блогер оставил пожелание для всех фанатов в преддверии Нового года: «Я хочу всем пожелать крепкого здоровья и чтобы все ваши мечты обязательно сбывались. Чтобы все ваши цели обязательно достигались. Трудитесь. Работайте. Любите. Уважайте и цените друг друга».

Саша Стоун и Валя Карнавал познакомились и начали встречаться во время съемок второго сезона шоу «Звезды в Африке» осенью 2021 года. Весной следующего года боец ММА сделал предложение своей спутнице, на которое она ответила согласием.

Звезды планировали свадьбу летом 2023 года, однако неожиданно расстались. Ни Стоун, ни Карнавал не озвучили причин разрыва.

Ранее Саша Стоун рассказал, что его позвали на роль в продолжении сериала «Счастливы вместе» всего за пару дней до съемок.

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