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Бывший жених Вали Карнавал восхитился фигуристками Медведевой и Загитовой

Блогер Саша Стоун призвал брать пример с Загитовой и Медведевой

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Пресс-служба ТНТ

Боец ММА и блогер с миллионной аудиторией Саша Стоун, который в 2023 году расстался с Валей Карнавал, в интервью «Газете.Ru» заявил, что восхищается российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Кто из них мне нравится больше? Не скажу вам, кто из них лучше или круче. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека. Это люди, с которых нужно брать пример, которыми должны гордиться их окружение и наша страна. Потому что это по факту маленькие девчонки, которые уже достигли огромного успеха в своей жизни, отдавая свои силы, нервы, драгоценное время, чтобы стать теми, кем они сейчас являются», — сказал Стоун.

Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018, чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также чемпионкой России.

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018.

Ранее Саша Стоун заявил, что ждет приглашения от Евгении Медведевой в ее шоу.

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