Экс-футболист о встрече с Карпиным в ресторане: забыл, как дышать

Бывший футболист московского «Спартака» Ренат Сабитов рассказал в интервью «Чемпионату» о требовательности тренера Валерия Карпина профессионализма и дисциплины от игроков.

«Пересеклись тогда с Георгичем в ресторане после 23:00. Это был мой самый дорогой ужин. Тогда была немая сцена. Когда увидел Карпина в ресторане, я забыл, как дышать. Мой друг молча встает, закрывает стол, чтобы мы не тратили на это время. Выходим, а друг говорит: «Потом скажешь, сколько».

На следующий день Карпин подходит: «Ну что, не выспался? Ничего, в обед доберешь». Но мы реально зашли попить кофе. Я же до 26 лет вообще не пил алкоголь. Максимум на Новый год мог глоток сделать и все», — заявил экс-футболист.

Сабитов выступал за «Спартак» с 2007 по 2010 год. За это время он провел 64 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами. В составе красно-белых он дважды становился вице-чемпионом России (2007, 2009).

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям РПЛ. В бытность футболистом Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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