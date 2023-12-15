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Выбран лучший российский футболист 2023 года

Тренеры РПЛ назвали Головина лучшим российским футболистом 2023 года

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Panoramic/Global Look Press

Тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) признали полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник «Монако» набрал наибольшее число голосов, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. Вторым стал Джон Кордоба из «Краснодара», третьим — Вендел из «Зенита».

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Больше забитых мячей только у нападающего Виссама Бен-Йеддера. Он забил шесть голов.

После 15 матчей «Монако», набрав 30 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (36 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Лиона» 15 декабря.

Ранее Миранчук отметился результативным действием во втором подряд матче «Аталанты».

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