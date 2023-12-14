Группа депутатов направлена в Крым после слов Путина о помощи местным спортшколам

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал об оперативной реакции на обещание президента РФ Владимира Путина оказать помощь спортшколам в Крыму. В комментарии «Газете.Ru» Свищев сообщил, что в Крым уже направлена группа, она оценит условия, в которых занимаются юные спортсмены, и окажет им необходимую помощь.

«Мы уже отправили туда группу региональных депутатов, я курирую Крым от своей партии. Нужно, чтобы они внимательно оценили условия. Там заниматься опасно — плесень, грибок, полкрыши нет. Мы возьмем это под контроль и обязательно восстановим этот зал. Как только президент сказал, что обсудит ситуацию с Сергеем Аксеновым и поможет найти федеральные источники, мы сразу направили туда группу. Мы берем ситуацию под депутатский и парламентский контроль. Депутаты нашего комитета и региональные депутаты уже работают на месте», — заявил Свищев.

Во время прямой линии к Путину обратились воспитанники спортивной школы в крымском селе Солнечная Долина. Они рассказали, что вынуждены тренироваться на улице, поскольку единственный в селе спортивный зал закрыт, так как пришел в аварийное состояние. Школьники отметили, что местные власти игнорируют их просьбы о помощи.

Ранее Свищев назвал бредом сумасшедшего санкции против российского спорта.