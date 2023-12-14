В Госдуме боятся, что «Црвену Звезду» могут наказать за пророссийское поведение фанатов

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что не удивилась поведению болельщиков сербской «Црвены Звезды», которые на матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» исполнили песню «Катюша». Ее слова передает Legalbet.

«Главное, чтобы сербов не наказали за эти скандирования. А так, они молодцы. Мы за сербов болеем. Они одни в Европе держатся из последних сил, чтобы поддерживать нас. Они делают это искренне, даже просить не надо. Они сами все чувствуют. Просто это их инициатива, если кто-то скажет, что это спецпропаганда Кремля, то они глубоко ошибаются», — сказала Журова.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Манчестер Сити» завершился победой английской команды со счетом 3:2. Команда Пепа Гвардиолы выиграла все шесть матчей на групповом этапе и с первого места вышла в плей-офф турнира. Сербы завершили выступление в еврокубках, став четвертыми в группе.

Российские клубы не участвуют в еврокубках с весны 2022 года из-за отстранения.

Ранее УЕФА запретил польскому клубу проводить ближайшие пять матчей с болельщиками.