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Экс-футболист сборной России: в Казани я был чушпаном

Нигматуллин окунулся в кошмар своего детства после просмотра «Слова пацана»

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ruslannigmatullin/VK

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал в комментарии «Чемпионату» о своих эмоциях после просмотра сериала «Слово пацана».

«В Казани все было так, как показано в сериале. Я окунулся в кошмар своего детства. Если говорить на языке этого сериала, то я был в компании чушпанов, потому что ходил с длинными волосами и играл в футбол. Мне было чуждо все происходящее. Как бы меня ни пытались куда-то привлечь, я всячески сопротивлялся и просто мечтал уехать из Казани, из ужаснейшего города того времени.

Здорово, что город нашел в себе силы и ресурсы все изменить. Казань изменилась, начиная с XXI века и сейчас является одним из самых красивых городов. Никакого намека на то, что было тогда. Но в то время я просто мечтал уехать. Сначала я перебрался в Челны, где, конечно, было не настолько лучше. Уже в 20 лет я переехал в Москву и вырвался из этого ада», — заявил экс-футболист.

Помимо «Локомотива», голкипер также выступал за российские «Спартак», ЦСКА, «Терек» (ныне — «Ахмат»), итальянские «Салернитану» и «Верону», израильский «Маккаби Ахи». В составе сборной России вратарь провел 24 матча, в которых пропустил девять мячей.

Нигматуллин — трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. Он пять раз входил в число 33 лучших футболистов чемпионата России, а в 2001 году стал лучшим спортсменом страны.

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