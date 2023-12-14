На матче Лиги чемпионов спели «Катюшу»

Болельщики сербской «Црвены Звезды» во время домашнего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» спели песню «Катюша». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча группы G прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе английской команды голами отметились Мика Хэмилтон, Оскар Бобб и Калвин Филлипс. У хозяев поля мячи забили Хван Ин Бём и Александар Катаи.

В другом матче квартета немецкий «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле швейцарский «Янг Бойз» (2:1).

Таким образом, в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Сити» и «РБ Лейпциг», которые набрали 18 и 12 очков, соответственно. Третье место занял «Янг Бойз» (4), который продолжит выступление в Лиге Европы, а «Црвена Звезда» (1) завершила выступление в еврокубках.

Подопечные Хосепа Гвардиолы являются действующим победителем главного клубного турнира Европы. Как сообщает статистическая служба Opta, «горожане» стали первым английским клубом, одержавшим восемь побед подряд в еврокубках (с учетом предыдущего сезона).

Ранее футболист «Барселоны» заявил, что клуб хотят уничтожить.