Фетисов объяснил, почему китайским хоккеистам запретили сыграть в России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировал на снятие сборной Китая по хоккею с Кубка Первого канала.

«Это индикатор того, что ни один китайский спортсмен, который является потенциальным участником Олимпиады, к нам не приедет. И дело даже не в хоккее — есть Игры БРИКС, Игры Дружбы. Ни одна страна не будет рисковать своими спортсменами, которые могут быть дисквалифицированы. Кто будет рисковать получить пожизненную дисквалификацию и пропустить Олимпиаду? Логичное решение», — заявил Фетисов.

13 декабря главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил, что Минспорта Китая запретило своей сборной участие в турнире.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо «России 25», в нем примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее был назван новый капитан сборной России по хоккею.