Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала себя в платье с глубоким декольте

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль в своих социальных сетях показала награду лучшему звездному диджею, выложив фотографию в сексуальном платье с декольте.

«Лучший звездный диджей года. Спасибо за награду. Спасибо всем, кто поддерживал меня и тем, кто не поддерживал, из-за вас я сегодня здесь», — подписала фото Кнолль.

Девушка стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах, стилизованных под национальные цвета сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара. При этом она заявила, что обеспокоена чувствами местных жителей, которые были удивлены ее откровенными нарядами в цветах сборной Хорватии.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщений сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

Ранее гимнастка показала грудь в обтягивающем топе.