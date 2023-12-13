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В МОК назвали количество россиян, которые смогут выступить на Олимпиаде

В МОК заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпиаде

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Global Look Press

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о квотах для россиян для выступления на Олимпийских играх в Париже. Слова представителя организации передает «Советский спорт».

«На сегодняшний день спортсмены, выступающие в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AINS), получили одиннадцать квотных мест на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Из них шесть в борьбе, три в велоспорте, одно в академической гребле и одно в плавании.

Мы можем уточнить, что шесть из одиннадцати квотных мест, полученных AINS, были завоеваны обладателями российских паспортов и пять — обладателями белорусских паспортов», — сказали в МОК.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Оргкомитете ОИ-2024 поприветствовали допуск российских атлетов.

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