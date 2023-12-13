Стал известен самый подорожавший игрок РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Самую большую прибавку к стоимости среди всех футболистов чемпионата России получил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он подорожал с €15 до €18 млн. Сперцян вместе с Джоном Кордобой является лучшим бомбардиром команды. В текущем сезоне они забили по восемь голов.

Аналогичная стоимость теперь и у капитана «Краснодара» Матвея Сафонова, который стал дороже на €2 млн.

Сразу восемь игроков «Краснодара» подорожали суммарно на €9,5 млн. Среди них правый защитник Сергей Волков (с €3 до €5 млн), на €1 миллион подорожали центральные защитники Жуниор Алонсо (€8 млн) и Витор Тормена (€6 млн), опорный полузащитник Александр Черников подорожал с €4 до €5 млн.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ (38 очков). В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года.

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