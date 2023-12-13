Тренер «Факела» раскрыл место отдыха после паузы в РПЛ

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев в интервью Legalbet заявил, что проводит отпуск в Москве.

«Никуда не еду, всегда домой тянет. Из Воронежа в Москву приехал, поэтому буду здесь отдыхать. В теплые края не тянет, отпуск старюсь проводить с семьей: в Москве или Подмосковье. Есть еще много дел: ремонт в квартире, надо колено укрепить», — заявил Ташуев.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

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