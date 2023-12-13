«Зениту» предрекли сложности с заменой Вендела

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью RT заявил, что в случае отъезда полузащитника Вендела в Бразилию петербургскому «Зениту» будет трудно его заменить.

По его мнению, южноамериканца нет смысла удерживать насильно.

«Вендел является важной фигурой для «Зенита», но только в том случае, если хочет и дальше проявлять себя в команде. На мой взгляд, «Зениту» будет непросто сразу определиться с его заменой. Российские футболисты имеют мало игровой практики и практически неконкурентоспособны в центре поля», — заявил Непомнящий.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее в «Зените» отреагировали на ультиматум Вендела.