Судьи подрались на матче детских баскетбольных команд

В американском Лейквуде подрались арбитры детского баскетбольного матча между командами «Черри Крик» и «Легенд Блю».

По данным портала TMZ, Инцидент произошел во время игры четвертых классов — трое из четырех судей неожиданно затеяли драку, которая попала на видео одного из болельщиков на трибунах. В ходе предварительного расследования компании Gold Crown Foundation, которая являлась организатором матча, было решено отстранить арбитров от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«К счастью, во время потасовки никто серьезно не пострадал. Мы проинформировали этих людей, нанятых на работу на независимой основе, о том, что больше с ними не сотрудничаем. Мы приносим глубочайшие извинения всем, кто стал свидетелем потасовки, особенно детям», — заявили в Gold Crown Foundation.

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